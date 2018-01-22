Last year's finalists will meet in first rounds of South Tipp GAA senior championships
Above - Killenaule's Paidi Feehan (left) and Carrick Swans' Billy Murphy in action in last year's South Tipp Senior Hurling Championship Final. The teams will meet in the first round of this year's championship.
The 2017 finalists in both Senior Hurling and Football have being pitted against each other in the opening rounds of this year’s South Championship.
A return to knockout competition in Senior Hurling for the first time in well over a decade sees Killenaule lock horns once again with champions Carrick Swans, with newly-promoted St. Mary's awaiting the winners in the last four.
The second semi-final is a pairing of neighbours and great rivals Ballingarry and Mullinahone, and with the entire championship condensed into the designated April club window, a high-octane start to the GAA season is expected.
The tie of the round in Senior Football is undoubtedly Commercials against Moyle Rovers, who still have the small matter of last year's final replay to decide.
Cahir will face off against Killenaule, and Ardfinnan do battle against Ballyporeen in the other games, with 2015 champions Kilsheelan-Kilcash receiving a first-round bye.
Formats were agreed, and draws subsequently conducted in 16 competitions in both codes, at last Friday evening’s South Board Adjourned AGM in the South Tipperary GAA Centre.
SENIOR HURLING
Preliminary Round - Carrick Swans v Killenaule
Semi-Finals - Ballingarry v Mullinahone, St. Mary's v Carrick Swans or Mullinahone
SENIOR FOOTBALL
Kilsheelan-Kilcash a bye
Cahir v Killenaule
Ardfinnan v Ballyporeen
Commercials v Moyle Rovers
INTERMEDIATE HURLING
Moyle Rovers v Ballybacon-Grange
Carrick Davins v Kilsheelan-Kilcash
INTERMEDIATE FOOTBALL
Father Sheehys a bye
Clonmel Og v Moyle Rovers
Fethard v Grangemockler-Ballyneale
JUNIOR A HURLING
Group A
Cahir v Grangemockler-Ballyneale
Killenaule v Skeheenarinka
Ballylooby-Castlegrace v Fethard
Group B
Father Sheehys v Ballingarry
Carrick Swan v Newcastle
Clonmel Og v St. Patricks
JUNIOR B HURLING
Moyle Rovers v Marlfield
Cahir v St. Marys
Clerihan v Mullinahone
St. Patricks a bye
JUNIOR A FOOTBALL
Group A
Moyle Rovers V Newcastle
Ballingarry v Carrick Davins
Mullinahone a bye
Group B
Ardfinnan v St. Patricks
Kilsheelan-Kilcash v Ballylooby-Castlegrace
JUNIOR B FOOTBALL
St. Patricks a bye
Ballyporeen v Cahir
Killenaule v Clerihan
Commercials v Moyle Rovers
U-21 A HURLING
St. Marys v Ballingarry
Kilsheelan-Kilcash v Killenaule
Grangemockler-Ballyneale v Moyle Rovers
Carrick Swan a bye
U-21 B HURLING
Skeheenarinka/Clonmel Og v Carrick Davins
Clerihan v Cahir
Anner Gaels v Mullinahone
Ballybacon-Grange/Newcastle a bye
U-21 A FOOTBALL
Commercials a bye
Moyle Rovers v Kilsheelan-Kilcash
U-21 B FOOTBALL
Group A
Killenaule v Ballyporeen/Clonmel Og
Carrick Davins v Ardfinnan Gaels
Group B
Clerihan a bye
Grangemockler-Ballyneale v Cahir
Group C
Ballingarry a bye
Anner Gaels v Mullinahone
MINOR A HURLING
Grangemockler-Ballyneale v St. Marys
Moyle Rovers v Carrick Swans
Skeheenarinka/Clonmel Og v Ballingarry
Cahir a bye
MINOR B HURLING
Mullinahone v Kilsheelan-Kilcash
Anner Gaels v Killenaule
Knockmealdown Gaels v Ballybacon-Grange/Newcastle
MINOR A FOOTBALL
Carrick Swans v Commercials
Grangemockler-Ballyneale v Cahir
Moyle Rovers v Ballyporeen/Clonmel Og
MINOR B FOOTBALL
Mullinahone a bye
Killenaule v Anner Gaels
Kilsheelan-Kilcash v Ardfinnan Gaels
Ballingarry v Knockmealdown Gaels
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