The following are the Tipperary winners at the Munster Fleadh.

First and second qualified for the All Ireland Fleadh on in Drogheda this weekend.

Fleadh Cheoil na Mumhan 2018

Inis, Co. an Chláir

1A Fidil / Fiddle (Faoi 12)

1st Mairéad Ní Bhriain, CCÉ, Ormond, Tiobraid Árann

3rd Laoise Ní Chinnéide, CCÉ, Ormond, Tiobraid Árann

2A Bosca Ceoil / Button Accordion (Faoi 12)

1st Aaron Mac Craith, CCÉ, Baile Uí Choimín, Tiobraid Árann

2nd Cathal Ó Slatara, CCÉ, Baile Uí Choimín, Tiobraid Árann

2B Bosca Ceoil / Button Accordion (12-15)

2nd Cathal Mac Grianna, CCÉ, Baile Uí Choimín, Tiobraid Árann

2C Bosca Ceoil / Button Accordion (15-18)

1st Keelan Mac Craith, CCÉ, Baile Uí Choimín, Tiobraid Árann

2nd Cathal Ó'Riain, CCÉ, Baile Uí Choimín, Tiobraid Árann

3D Feadóg Mhór / Flute (O18)

3rd Ruairí Floyd, CCÉ, Tulach Sheasta, Tiobraid Árann

4A Feadóg / Whistle (Faoi 12)

2nd Muireann Meade, CCÉ, Loughmore, Tiobraid Árann

3rd Róisín Ní Chonghaile, CCÉ, Baile Uí Choimín, Tiobraid Árann

4C Feadóg / Whistle (15-18)

2nd Joseph Boyle, CCÉ, Loughmore, Tiobraid Árann

3rd Blaithín Ní Chinnéide, CCÉ, Baile Uí Choimín, Tiobraid Árann

7A Píb Uilleann / Uilleann Pipes (Faoi 12)

1st Muireann Meade, CCÉ, Loughmore, Tiobraid Árann

7D Píb Uilleann / Uilleann Pipes (O18)

1st Jack Mac Partaláin, CCÉ, Ormond, Tiobraid Árann

9C Orgán Béil / Mouth Organ (15-18)

2nd Liam Mac Thomáis, CCÉ, Ros Cré, Tiobraid Árann

10B Bainseó / Banjo (12-15)

2nd Evin O Regan, CCÉ, Caiseal Mumhan, Tiobraid Árann

10C Bainseó / Banjo (15-18)

1st Colm Lalor, CCÉ, Caiseal Mumhan, Tiobraid Árann

2nd Graeme Sargent, CCÉ, Loughmore, Tiobraid Árann

10D Bainseó / Banjo (O18)

2nd Darragh Ó Ciardha Ó Cinneide, CCÉ, Ros Cré, Tiobraid Árann

11A Maindilín / Mandolin (Faoi 12)

1st Jack Mac Craith, CCÉ, Baile Uí Choimín, Tiobraid Árann

11C Maindilín / Mandolin (15-18)

1st Blaithín Ní Chinnéide, CCÉ, Baile Uí Choimín, Tiobraid Árann

3rd Graeme Sargent, CCÉ, Loughmore, Tiobraid Árann

12D Pianó / Piano (O18)

2nd Colm Ó Slatara, CCÉ, Baile Uí Choimín, Tiobraid Árann

13A Mileoidean / Melodeon (Faoi 12)

2nd Aaron Mac Craith, CCÉ, Baile Uí Choimín, Tiobraid Árann

3rd Cathal Ó Slatara, CCÉ, Baile Uí Choimín, Tiobraid Árann

13B Mileoidean / Melodeon (12-15)

3rd Cathal Mac Grianna, CCÉ, Baile Uí Choimín, Tiobraid Árann

13C Mileoidean / Melodeon (15-18)

2nd Keelan Mac Craith, CCÉ, Baile Uí Choimín, Tiobraid Árann

13D Mileoidean / Melodeon (O18)

1st Colm Ó Slatara, CCÉ, Baile Uí Choimín, Tiobraid Árann

14A Rogha Gléas / Miscellaneous (Faoi 12)

1st Jack Mac Craith, CCÉ, Baile Uí Choimín, Tiobraid Árann

14B Rogha Gléas / Miscellaneous (12-15)

1st Sorcha Ní Fhógartaigh, CCÉ, Cill Shléibhe, Tiraid Árann

14C Rogha Gléas / Miscellaneous (15-18)

3rd Blaithín Ní Chinnéide, CCÉ, Baile Uí Choimín, Tiobraid Árann

15A Tionlacan / Accompaniment (Faoi 12)

2nd Clodagh Ní Chathaláin, CCÉ, Baile Uí Choimín, Tiobraid Árann

16C Bodhrán (15-18)

1st Sorcha de Búrca, CCÉ, Cill Shléibhe, Tiobraid Árann

16D Bodhrán (O18)

3rd Eoghan Mac Craith, CCÉ, Baile Uí Choimín, Tiobraid Árann

17A Drumaí Céilí / Céilí Drums (Faoi 12)

2nd John O'Regan, CCÉ, Caiseal Mumhan, Tiobraid Árann

17C Drumaí Céilí / Céilí Drums (15-18)

1st Sorcha de Búrca, CCÉ, Cill Shléibhe, Tiobraid Árann

17D Drumaí Céilí / Céilí Drums (O18)

2nd Brid de Barra, CCÉ, Cill Shléibhe, Tiobraid Árann

18A Foinn Mhalla, Fidil / Fiddle Slow Airs (Faoi 12)

1st Mairéad Ní Bhriain, CCÉ, Ormond, Tiobraid Árann

18B Foinn Mhalla, Fidil / Fiddle Slow Airs (12-15)

18C Foinn Mhalla, Fidil / Fiddle Slow Airs (15-18)

2nd Manus Ó hÉanáin, CCÉ, Ormond, Tiobraid Árann

3rd Blaithín Ní Chinnéide, CCÉ, Baile Uí Choimín, Tiobraid Árann

18D Foinn Mhalla, Fidil / Fiddle Slow Airs (O18)

2nd Jack Mac Partaláin, CCÉ, Ormond, Tiobraid Árann

19A Foinn Mhalla, Píb Uilleann / Uilleann Pipes Slow Airs (Faoi 12)

2nd John O Regan, CCÉ, Caiseal Mumhan, Tiobraid Árann

19D Foinn Mhalla, Píb Uilleann / Uilleann Pipes Slow Airs (O18)

1st Jack Mac Partaláin, CCÉ, Ormond, Tiobraid Árann

20B Foinn Mhalla, Feadóg Mhór / Flute Slow Airs (12-15)

3rd Áine De Grás, CCÉ, Baile Uí Choimín, Tiobraid Árann

21B Foinn Mhalla, Feadóg / Whistle Slow Airs (12-15)

1st Áine De Grás, CCÉ, Baile Uí Choimín, Tiobraid Árann

22D Foinn Mhalla, Cruit / Harp Slow Airs (O18)

1st Siofra Thornton, CCÉ, Ormond, Tiobraid Árann

23A Ceol Beirte / Duets (Faoi 12)

1st Harry Ó Briain, Mairéad Ní Bhriain, CCÉ, Ormond, Tiobraid Árann

24A Ceol Trír / Trios (Faoi 12)

1st Aaron Fitzgerald, Cian Fitzgerald, Niall Fitzgerald, CCÉ, Caiseal Mumhan, Tiobraid Árann

24D Ceol Trír / Trios (O18)

2nd Blaithín Ní Chinnéide, Keelan Mac Craith, Siofra Thornton, CCÉ, Baile Uí Choimín, Ormond,

25D Bannaí Céilí / Céili Band (O18)

2nd The Thatch, CCÉ, Baile Uí Choimín, Tiobraid Árann

26D Grúpaí Ceoil (O18)

1st Tairseach, CCÉ, Cill Shléibhe/Tulach Sheasta, Tiobraid Árann

29F Bannaí Máirseála, Rogha Ghléas / Miscellaneous Marching Bands (Faoi 18)

1st Banna Damer, CCÉ, Ros Cré, Tiobraid Árann

31C Amhránaíocht ar an Sean Nós (Mná) / Irish Singing (Ladies) (15-18)

3rd Caoimhe Craddock, CCÉ, Caiseal Mumhan, Tiobraid Árann

32B Amhránaíocht ar an Sean Nós (Fir) / Irish Singing (Men) (12-15)

2nd Riain McCraith, CCÉ, Tulach Sheasta, Tiobraid Árann

32C Amhránaíocht ar an Sean Nós (Fir) / Irish Singing (Men) (15-18)

3rd Manus Ó hÉanáin, CCÉ, Ormond, Tiobraid Árann

33A English Singing (Ladies) / Amhráin Bhéarla (Mná) (Faoi 12)

1st Hazel O Reilly, CCÉ, Kilcash, Tiobraid Árann

33B English Singing (Ladies) / Amhráin Bhéarla (Mná) (12-15)

1st Cailín Ní Threínir, CCÉ, Baile Uí Choimín, Tiobraid Árann

33D English Singing (Ladies) / Amhráin Bhéarla (Mná) (O18)

3rd Máire Ní Mheachair, CCÉ, Baile Uí Choimín, Tiobraid Árann

36A Portaireacht / Lilting (Faoi 12)

3rd Niamh Craddock, CCÉ, Caiseal Mumhan, Tiobraid Árann

37E Amhráin Nuacheaptha, Gaeilge / Newly Composed Songs in Irish (Aon Aois/Any age)

3rd Siobhán Aingléis (An Sioc ar Buile), CCÉ, Laitean Cuileann, Tiobraid Árann

39E Píosaí Ceoil Nuacheaptha / Newly Composed Tunes (Aon Aois/Any Age)

3rd Joseph Boyle (Seachtain na Cásca), CCÉ, Loughmore, Tiobraid Árann

40A Rince Céilí Ochtair, Mná / 8-Hand Céilí Dancing, Ladies (Faoi 12)

3rd Caisleán Nua A High Cauled Cap, CCÉ, Caisleán Nua, Tiobraid Árann

40C Rince Céilí Ochtair, Mná / 8-Hand Céilí Dancing, Ladies (15-18)

2nd Caisleán Nua Team A Cross Reel, CCÉ, Caisleán Nua, Tiobraid Árann

3rd Caisleán Nua Team B Cross Reel, CCÉ, Caisleán Nua, Tiobraid Árann

40D Rince Céilí Ochtair, Mná / 8-Hand Céilí Dancing, Ladies (O18)

1st Ros Cré St Patricks Day, CCÉ, Ros Cré, Tiobraid Árann

41A Rince Céilí Ochtair, Measctha / 8-Hand Céilí Dancing, Mixed (Faoi 12)

2nd JK Brackens- High Cauled Cap, Templetuohy, Tiobraid Árann

42A Rince Céilí Ceathrair, Mná / 4-Hand Céilí Dancing, Ladies (Faoi 12)

2nd Caisleán Nua Team B, CCÉ, Caisleán Nua, Tiobraid Árann

42C Rince Céilí Ceathrair, Mná / 4-Hand Céilí Dancing, Ladies (15-18)

3rd Caisleán Nua Team A Humours of Bandon, CCÉ, Caisleán Nua, Tiobraid Árann

42D Rince Céilí Ceathrair, Mná / 4-Hand Céilí Dancing, Ladies (O18)

1st Caisleán Nua no 1 Humours of Bandon, CCÉ, Caisleán Nua, Tiobraid Árann

2nd Caisleán Nua No 2 Humours of Bandon, CCÉ, Caisleán Nua, Tiobraid Árann

44D Rince Seit, Mná / Full Set, Ladies (O18)

1st Caisleán Nua Team A Plain Set, CCÉ, Caisleán Nua, Tiobraid Árann

48A Rince ar an Sean-Nós (Faoi 12)

1st Seán de Búrca, CCÉ, Cill Shléibhe, Tiobraid Árann

48D Rince ar an Sean-Nós (O18)

3rd Treasa Mc Grath, CCÉ, Caisleán Nua, Tiobraid Árann

49G Comhrá Gaeilge (Faoi 9)

Q Rachel Dowd, CCÉ, Loughmore, Tiobraid Árann

49H Comhrá Gaeilge (9-11)

Q Siobhan Dowd, CCÉ, Loughmore, Tiobraid Árann

49I Comhrá Gaeilge (11-13)

Q Naoise Forristal, CCÉ, Cathair Dún Iascaigh, Tiobraid Árann

49K Comhrá Gaeilge (15-18)

Q Joseph Boyle, CCÉ, Loughmore, Tiobraid Árann

50A Storytelling (Faoi 12)

3rd Saoirse Ni Fhlannabhra, CCÉ, Ros Cré, Tiobraid Árann

51A Scéalaíocht (Faoi 12)

2nd Naoise Forristal, CCÉ, Cathair Dún Iascaigh, Tiobraid Árann